Oud-trainer Hans Westerhof helpt FC Groningen in degradatiestrijd

Kopieer naar clipboard

Hans Westerhof in zijn periode als trainer van FC Groningen tussen 1988 tot 1992. Ⓒ ANP/HH

Voormalig trainer Hans Westerhof gaat FC Groningen helpen in de strijd tegen degradatie. De 74-jarige Westerhof is tot het einde van het seizoen fulltime onderdeel van de technische staf als adviseur van coach Dennis van der Ree. De 43-jarige Van der Ree had gevraagd om de intensievere hulp van de ervaren Westerhof.