’Doen we lang niets, dan storten we in het ravijn’

Ook voor PEC Zwolle is de situatie lastig. Ⓒ ANP Sport

AMSTERDAM - De Eredivisie-clubs en KNVB praten dinsdag via een conference call over eventuele nieuwe kabinetsmaatregelen die begin volgende week worden verwacht. De grootste wens? Duidelijkheid over het wel of niet doorspelen van de competitie en in welke vorm. Ook de noordelijke clubs smachten hier naar. SC Heerenveen en FC Groningen lijden miljoenen euro’s operationeel verlies lijden, PEC Zwolle houdt het hoofd net boven water en FC Emmen is financieel nog een dwerg.