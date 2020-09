Telstar op schot tegen FC Den Bosch in ’historisch duel’

Telstar klom naar de vierde positie van de Keuken Kampioen Divisie. De club staat in punten gelijk met nummer 3 Cambuur, dat een beter doelsaldo heeft. FC Den Bosch moet voorlopig genoegen nemen met een veertiende plaats op de ranglijst.

Het duel tussen Telstar en FC Den Bosch was voorlopig de laatste wedstrijd in het betaalde voetbal waar fans welkom zijn. „Op voorhand is het al een historische wedstrijd”, stelde Natascha Admiraal, de commercieel directeur van Telstar, voor de wedstrijd.

Het duel Telstar-FC Den Bosch is voorlopig het laatste met fans. Ⓒ BSR Agency

Vanwege het oplaaiende coronavirus blijven de tribunes bij alle sportwedstrijden van profs en amateurs de komende drie weken leeg.