Bondscoach Mayonnade onder indruk van Estavana Polman: ’Ze is zó sterk’

Emmanuel Mayonnade (l) samen met Estavana Polman. Ⓒ ANP/HH

Ze speelt niet mee, maar is er toch bij. Estavana Polman (28) is ook als ze niet binnen de lijnen excelleert een meerwaarde bij de Nederlandse handbalsters. Haar ervaring, haar rol als sfeermaakster, maar misschien wel het meeste haar immer positieve blik op het leven. „Ze is niet alleen een geweldige speelster, maar ook een geweldig persoon”, zegt bondscoach Emmanuel Mayonnade, die donderdag en zaterdag met een gehandicapt Oranje oefenduels tegen het Duitsland van Henk Groener speelt.