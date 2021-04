’Pater’ Annemiek Van Vleuten sluit pact met Paterberg

Premium Wielrennen

Gevoel van trots ver te zoeken bij Mathieu van der Poel na tweede plaats in ’De Ronde’

Mathieu van der Poel kon eigenlijk niet verliezen. Het 26-jarige wielerfenomeen had zijn snelle benen al zo vaak geëtaleerd, om daarna zijn armen in de lucht te steken, of he-le-maal kapot van zijn fiets te vallen. Een sprint-a-deux met Kasper Asgreen in de Ronde van Vlaanderen is negen van de tien ...