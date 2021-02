Fabio Jakobsen opnieuw geopereerd: ’Veel koelen en vloeibaar voedsel’

„De komende dagen zien er zo uit, veel koelen (en vloeibaar voedsel).”, vertelt de Nederlandse wielrenner op Instagram bij een foto waarop hij liggend te zien is met, zo lijkt het, een ijszak tegen zijn gezicht. „Gisteren (donderdag, red.) ben ik opnieuw geopereerd, die operatie is goed verlopen. De chirurgen brachten implantaten aan in mijn boven- en onderkaak en reconstrueerden de littekens in mijn mond.”

Voor de 24-jarige Jakobsen is het nu weer herstellen geblazen. „Nu wacht een week rust om het lijf te laten helen. Hopelijk kan ik volgende week weer trainen en de opbouw doen richting wedstrijden”, besluit de rassprinter.

Jakobsen botste vijf maanden geleden door toedoen van Dylan Groenewegen tijdens een sprint in Polen tegen een dranghek en raakte zwaargewond, vooral in zijn gezicht, In december pakte hij het fietsen weer voorzichtig op en in januari ging hij met zij ploeg Deceuninck-Quick.Step op trainingskamp in Spanje.

Groenewegen kan in mei weer terugkeren na een schorsing van negen maanden.