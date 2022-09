Premium Het beste van De Telegraaf

Thomas Krol haalt uit naar ISU: ’Ik vind het een grof schandaal’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Thomas Krol op kop tijdens een training. Ⓒ Stephan Tellier

WOLVEGA - „Ik vind het een grof schandaal dat de ISU dit doet.” In het hotel van schaatsteam Jumbo-Visma in het Friese Wolvega valt Thomas Krol maar meteen met de deur in huis. De 30-jarige schaatser snapt er niets van dat de Internationale Schaatsunie er dit seizoen voor kiest om een EK Sprint (in Hamar) te organiseren en geen plaats op de kalender heeft ingeruimd voor een WK Sprint. „Ik vind dit echt afdoen aan de sport.”