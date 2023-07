Kerr terug bij ’Aussies’; Noorwegen zonder Hegerberg

Kerr kampte met een kuitblessure en miste de eerste twee duels van haar land. Australië versloeg Ierland met 1-0 in het openingsduel, maar verloor vervolgens met 3-2 van Nigeria. „Ik voel me goed en houd me aan ons plan. Het was altijd al de bedoeling om de eerste twee wedstrijden over te slaan en dan te kijken hoe het ervoor staat met mijn blessure. We zijn op dat punt aanbeland en ik kan zeggen dat ik beschikbaar ben”, zei Kerr, die in Engeland voor Chelsea uitkomt.

Topscorer aller tijden

Of Kerr er vanaf het begin bij is tegen Canada kon of wilde ze niet zeggen. „Ik zou je graag vertellen dat ik zal spelen, maar dat is belangrijke informatie voor onze tegenstander. Als ik dat zou toegeven, help ik hen. Maar ik zal er klaar voor zijn en kijk uit naar de wedstrijd”, aldus de aanvaller, die met 63 doelpunten topscorer aller tijden is van de ’Matildas’.

Noorwegen mist sterspeelster Hegerberg in cruciaal duel

De Noorse bondscoach Hege Riise mist in het laatste groepsduel aanvaller Ada Hegerberg. De winnares van de Gouden Bal in 2018 heeft nog te veel last van een liesblessure die haar kort voor het duel met Zwitserland (0-0) deed afhaken.

Noorwegen verloor eerder met 1-0 van Nieuw-Zeeland en moet maandag sowieso winnen van Filipijnen om nog kans te maken op een plaats in de achtste finales. „Ze is niet op tijd fit voor deze wedstrijd”, zei Riise. Hegerberg, speelster van topclub Lyon, is de alltime topscorer van de Champions League. „Het is simpel”, zei Riise. „We moeten vol op de aanval spelen. We speelden tegen Zwitserland al iets beter dan in ons eerste duel. Nu zal het nog beter moeten.”