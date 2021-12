Dramatisch WK darts voor Nederland: ook Martijn Kleermaker uitgeschakeld

Met de uitschakeling van Kleermaker liggen nu alle Nederlanders uit het toernooi. Het is voor het eerst sinds 2012 dat geen van onze landgenoten de laatste acht bereikt. Die vervelende statistiek is overigens mede mogelijk gemaakt door het vermaledijde coronavirus. Zowel Vincent van der Voort als Michael van Gerwen kon namelijk niet aantreden in de derde ronde door een positieve test.

Bekijk ook: De onvermijdelijke nachtmerrie van Michael van Gerwen

Van Gerwen, drievoudig winnaar en in totaal vijfvoudig finalist, is normaal gesproken een zekerheid bij de laatste acht van het PDC WK. Sinds 2013 haalde de 32-jarige Brabander acht van de negen keer minimaal de laatste acht. Alleen in 2016 ontbrak Van Gerwen in die fase het toernooi, omdat hij werd gestuit door een briljante Raymond van Barneveld. Ook de Hagenaar kreeg dit WK te maken met een positieve coronatest, maar dat was wel pas na zijn nederlaag tegen Rob Cross.

Kleermaker kan overigens met een opgeheven hoofd afscheid nemen van dit mondiale kampioenschap. The Dutch Giant boekte zeges op onder meer Simon Whitlock en Joe Cullen, maar tegen de koelbloedige Wade was het bij lange na niet goed genoeg om ook maar in de buurt te komen van de Engelsman, die niet geweldig scoorde, maar zoals zo vaak enorm dodelijk bleek op zijn dubbels.

James Wade in actie. Links Martijn Kleermaker Ⓒ LAWRENCE LUSTIG

Wade neemt het bij de laatste acht op tegen Mervyn King, die na tien jaar weer de kwartfinales bereikte van het WK.