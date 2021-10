Denise Betsema wint wereldbeker Zonhoven

Wielrennen

Geschrokken Remco Evenepoel had heisa rond Wout van Aert ’allemaal niet slecht bedoeld’

De Belg Remco Evenepoel is geschrokken van de heisa die zijn woorden in het Belgische tv-programma Extra Time Koers hebben veroorzaakt. „Het was allemaal niet slecht bedoeld. Misschien was mijn reactie iets te negatief.”