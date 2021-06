Bokslegende Floyd Mayweather kan niet winnen van onervaren YouTube-ster

Mayweather, die speciaal voor de clash tegen Logan terugkwam van zijn pensioen, had het bijzonder lastig tegen Paul. De YouTuber vloog uit de startblokken en hield het alle acht de rondes knap vol tegen zijn veel meer ervaren tegenstander. Ondanks dat de wedstrijdleiding op het laatste moment de regel aanpaste om met lichtere handschoenen te boksen, lukte het Mayweather nog steeds niet om zijn tegenstander knock-out te slaan.

De boksgrootheid had na afloop mooie woorden voor zijn twintig kilo zwaardere, maar onervaren tegenstander. „Hij was beter dan ik dacht en hij weet duidelijk hoe hij zijn gewicht in zijn voordeel moet gebruiken. Hij is een hele taaie concurrent. Hij heeft me echt verrast vanavond.”

Mayweather, die na vijftig wedstrijden nog altijd ongeslagen is, werd na afloop gevraagd of er nog een gevecht tussen de twee gaat komen. „We weten niet wat de toekomst in petto heeft, ik moet met mijn team praten”, zei hij. „Ik ben geen 25 meer, maar ik had plezier.”

Paul bokste tegen Mayweather pas zijn tweede professionele wedstrijd. In 2019 stond hij voor de eerste keer in de ring en ging toen onderuit tegen mede YouTuber KSI. Paul beleefde naar eigen zeggen „een van de mooiste momenten van zijn leven.” Ik ben blij dat ik het heb gered”, sprak hij na afloop.