Drama voor Van de Zandschulp: Nederlander moet opgeven in finale München

Het is een hard gelag voor de Nederlander die in Zuid-Duitsland zo goed speelde. Zo rekende hij op het gravel in de kwartfinales af met de Noor Casper Ruud. Dat betekende zijn derde zege op een speler uit de mondiale top-10. In de halve eindstrijd moest zaterdag ook het Servische toptalent Miomir Kecmanovic er aan geloven.

Het is voor Van de Zandschulp te hopen dat hij tijdig is hersteld voor de masters-toernooien van Rome en Madrid, maar vooral voor Roland Garros. Het grandslamtoernooi in Parijs begint op 22 mei. De kans is overigens groot dat hij in Parijs als geplaatste speler aan de start staat. Als maandag de wereldranglijst uitkomt is Van de Zandschulp de nummer 31 van de wereld, zijn hoogste positie ooit.

Goeie start

De Nederlander begon als favoriet aan zijn eerste ATP-finale, maar had natuurlijk wel in zijn achterhoofd dat zijn 19-jarige tegenstander, eveneens debutant in een finale, eerder deze week de Duitse topfavoriet Alexander Zverev uit het toernooi kegelde.

Van de Zandschulp was de eerste Nederlander in een ATP-finale (enkelspel) sinds Robin Haase bijna zes jaar geleden in Gstaad. Haase was ook de laatste Nederlander bij de mannen die een titel op het hoogste niveau voor zich opeiste. De Hagenaar won zowel in 2011 als 2012 in Kitzbühel.

Start nog goed

De start voor Van de Zandschulp was een aangename. De pupil van coach Peter Lucassen kwam twee keer een break voor en had een aantal mogelijkheden om op een 5-2 voorsprong te komen. Dat lukte niet, Rune brak terug.

Vervolgens leek Van de Zandschulp last te krijgen van ademhalingsproblemen. Hij verdween van de baan en werd lange tijd onderzocht in de kleedkamers. Om de finale toch te kunnen laten doorgaan kreeg hij wat tijd om te herstellen.

Van de Zandschulp keerde terug, maar bij zijn comeback op de baan was al direct duidelijk dat fatsoenlijk tennissen er niet meer inzat. Na een paar punten gaf de in Wageningen geboren tennisser op. Enorm balend droop Van de Zandschulp vervolgens af.