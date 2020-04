Dylan Groenewegen moet kiezen: Giro of Vuelta?

„Dan kunnen we die dubbel vergeten”, laat sportief directeur Merijn Zeeman weten. „We zullen een keuze moeten maken”, aldus Zeeman over de viervoudig ritwinnaar in de Tour.

Wat de Vuelta betreft kwam de nieuwe kalender in Nederland ’hard’ aan. De start zou aanvankelijk op 14 augustus in Utrecht zijn met een ploegentijdrit, om de twee ritten daarna opnieuw de Domstad, Breda en ’s-Hertogenbosch aan te doen. De organisatie La Vuelta Holanda laat weten dat het nog te vroeg is om in te zien welke consequenties dit gaat hebben. „Een concrete datum is er niet, dus we moeten nog even afwachten”, aldus een woordvoerder. Ook betreffende de rest van de wielerkalender staan de data nog niet vast. Alleen de WK wielrennen (20-27 september) heeft naast de Tour (29 augustus-20 september) momenteel een vaste plaats in de planning. Tot 1 augustus worden er sowieso geen WorldTour-wedstrijden verreden.

Puzzelen bij Jumbo-Visma

De nieuwe datum van de Ronde van Frankrijk geeft Jumbo-Visma wel houvast, maar geen zekerheid. „Het meest waarschijnlijke is dat we volgens dezelfde strategie naar de Tour de France toewerken”, laat Zeeman weten. „En dat betekent dus dat we met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic naar de Tour gaan, al kunnen zich natuurlijk altijd situaties voordoen dat we dingen moeten veranderen. Maar het belangrijkste doel van dit jaar blijft voor ons onveranderd. De Tour winnen staat sportief gezien boven alles.”

Kruijswijk, de nummer 3 in de Tour van 2019 wil het liefst nog steeds de Ronde van Frankrijk en die van Spanje fietsen. „Zoals het er nu naar uitziet zit er weer voldoende ruimte tussen de Tour en Vuelta”, weet Stevie. „De honger om te koersen zal op dat moment bij alle renners groot zijn. Natuurlijk moet er binnen de ploeg worden besproken wie waar rijdt. Maar als het aan mij ligt wil ik nog steeds de Tour en de Vuelta doen. We zullen in een kort tijdsbestek veel wedstrijden rijden, maar wat mij betreft blijf ik tot de kerst doorfietsen.”