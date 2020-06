Frenkie de Jong en Barcelona komen sterk uit coronapauze

Barça hervatte La Liga met een uitwedstrijd tegen laagvlieger Real Mallorca. Trainer Quique Setién beschikte over een haast volledig fitte selectie. Samuel Umtiti en Luis Suárez - die na een klein uur spelen inviel - waren niet fit genoeg om te beginnen. In tegenstelling tot Lionel Messi, die samen met Frenkie de Jong aan de aftrap verscheen.

De Jong bewees meteen weer zijn waarde voor Barcelona. Diep op de helft van Mallorca veroverde De Jong de bal met een sliding en zette vervolgens Jordi Alba aan het werk. De linksback had een puike voorzet in huis, die werd door Arturo Vidal in het doel werd geknikt. Zo stonden de Catalanen al binnen twee minuten op voorsprong.

Ook in de 0-2 had de Oranje-middenvelder een aandeel. Een voorzet van Alba werd geblokt en de bal vloog de lucht in. Via het hoofd van De Jong en erna Messi verdubbelde Martin Braithwaite vijf minuten voor rust van dichtbij de voorsprong. Met een tussenstand van 0-2 zochten de spelers de kleedkamers op.

Na rust schoot Mallorca uit de startblokken. De thuisploeg was vaak in balbezit op de helft van Barcelona, maar echt gevaarlijk werd Mallorca niet. Barcelona controleerde de wedstrijd en gaf weinig kansen weg. De formatie van Setién werd op zijn beurt wel gevaarlijk. Het leidde tien minuten voor tijd tot de 0-3. Messi stuurde Alba de diepte in. Het had veel weg van buitenspel, maar de vlag bleef omlaag. De linksback kreeg de bal wat gelukkig mee en schoot de 0-3 binnen.

Messi was al twee keer aangever, maar nam het laatste doelpunt van de wedstrijd zelf voor zijn rekening. Hij dribbelde het strafschopgebied in en moest met zijn zwakkere rechterbeen afrondden. Zijn inzet werd nog door een verdediger getoucheerd, waardoor de doelman kansloos was.

Met de drie punten op zak vergroot Barcelona zijn voorsprong op Real Madrid. Het verschil is opgelopen tot vijf punten, maar De Koninklijke heeft nog een wedstrijd te goed. Real komt zondagavond (19.30 uur) thuis in actie tegen Eibar. De wedstrijd vindt plaats op het trainingscomplex van Real: Ciudad Deportivo de Valdebebas.

