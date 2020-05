Mourinho: ’Ik mis onze wereld’

„Om eerlijk te zijn, kijk ik meer voetbal dan ooit op dit moment”, zegt The Special One in gesprek met de Spaanse sportkrant Marca. „Ik analyseer en leer veel van andere teams en coaches. Ik mis voetbal, ik mis onze wereld. Dat zeker, maar we moeten geduld hebben en voorzichtig zijn. Dit is een gevecht dat ons allemaal aangaat. Iedereen speelt zijn rol.”

Mourinho hoopt dat het seizoen in de Premier League kan worden uitgespeeld. „Als we de laatste negen wedstrijden nog kunnen spelen, is dat goed voor ons, voor voetbal en voor de Premier League. Het zou een goed teken zijn.”

Bij een hervatting is de kans levensgroot dat de Premier League het zonder toeschouwers op de tribunes moet doen. „Maar ik hou ervan om te denken dat voetbal nooit achter gesloten deuren wordt gespeeld. Er zijn camera’s bij en miljoenen mensen kunnen kijken. Als we op een dag in een leeg stadion spelen, is het in werkelijkheid niet echt leeg”, aldus Mourinho.

Bayern-trainer Jupp Heynckes wordt gefeliciteerd door José Mourinho. Ⓒ BSR Agency

De 57-jarige trainer uit Setubal laat verder weten dat hij het seizoen 2011/2012 heel hoog aanslaat. Onder zijn leiding werd Real Madrid toen kampioen van Spanje. „Het was heel belangrijk, want het kwam in een periode van dominantie van FC Barcelona. Om een einde te maken aan die dominantie en kampioen te worden met een recordaantal punten en doelpunten maakt het nog interessanter, want het kon niet beter. Dat maakt het historisch.”

„Dat seizoen hadden wij het beste team in Europa”, vindt Mourinho. De Champions League winnen deed Real achter niet. Het Bayern München van Arjen Robben bleek in de halve eindstrijd te goed. De Duitsers lieten zich in de finale weer verslaan door Chelsea. „Wij waren het beste team. Daarom was het zo moeilijk te accepteren dat we er in de Champions League uitvlogen tegen Bayern München.”