Verstappen: ’Ik dacht dat het na de start voorbij was’

„Na de start dacht ik dat de race voorbij was, maar we bleven tot het einde hard pushen”, zei de kersverse winnaar op de Red Bull Ring na afloop van een spectaculaire race tegen F1.

„Na de pitstop vlogen we er doorheen. Op de rechte stukken was de snelheid goed en konden we passeren. Ik ben blij voor het hele team. Het is ons eerste jaar samen”, zegt de Nederlander over de samenwerking met motorleverancier Honda.

Vorig jaar won Verstappen ook al in Oostenrijk, de thuishaven van Red Bull. „Om hier te winnen is geweldig.”

Verstappen had zich twee rondes voor het einde terug geknokt naar plek twee en raakte in gevecht met de Ferrari van Charles Leclerc, die toen nog de leiding in handen had. De Limburger pakte de binnenbocht en verdedigde vervolgens zijn positie. Tijdens die actie toucheerde hij de wagen van de Monegask voorbij. „Zo is racen en racen is hard. Anders moet je maar thuisblijven”, zegt de Nederlander over het race-incident waar de wedstrijdleiding zich nog over buigt. „Als dit al niet meer mag bij het racen, wat heeft de Formule 1 dan nog voor zin.”