Red Bull overschrijdt mogelijk budgetplafond; geen zware straf verwacht

Autosportfederatie FIA komt mogelijk volgende week met een statement, als alle formaliteiten zijn afgerond. Een loodzware straf wordt evenwel niet verwacht. Wie het budgetplafond van vorig jaar (145 miljoen) met minder dan vijf procent overschrijdt, krijgt vermoedelijk de ‘lichtste’ straf, zo melden bronnen rond de FIA. Het zou dan gaan om een boete of een bedrag wat moet worden afgetrokken van het budget om de auto van 2023 te ontwikkelen. In ieder geval zal het niet gaan om punten in mindering over het seizoen 2021, dus de eerste wereldtitel van Verstappen komt niet in gevaar.

Volgens Auto, Motor und Sport en Gazzetta dello Sport gaat het vermoedelijk om Red Bull en Aston Martin. Gazzetta heeft het over drie teams dat het budget hebben overschreden. De FIA onthoudt zich van officieel commentaar, net als Red Bull.

Ferrari wees dit seizoen ook al meerdere keren naar Red Bull en de ontwikkeling van de auto van Max Verstappen en Sergio Pérez. Red Bull ziet er dit weekeinde in Singapore van af om een nieuw chassis te gebruiken, dat al is ontwikkeld. Volgens de renstal heeft dat niets te maken met het budgetplafond, maar daar zal Ferrari mogelijk anders over denken.