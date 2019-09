Uitslag en stand F1: Ferrari’s hijgen Max in nek

Ondanks zijn uitvalbeurt is Verstappen nog steeds de nummer drie in de WK-stand, achter Lewis Hamilton (tweede) en Valtteri Bottas (derde). Al dringen Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel wel meer aan. Zij werden respectievelijk eerste en vierde in Spa.

Uitslag Grand Prix België

1 Charles Leclerc

2 Lewis Hamilton

3 Valtteri Bottas

4 Sebastian Vettel

5 Alexander Albon

6 Sergio Perez

7 Daniil Kvyat

8 Nico Hulkenberg

9 Pierre Gasly

10 Lance Stroll

11 Lando Norris

12 Kevin Magnussen

13 Romain Grosjean

14 Daniel Ricciardo

15 George Russell

16 Kimi Raikkonen

17 Robert Kubica

18 Antonio Giovinazzi

DNF Carlos Sainz

DNF Max Verstappen

Stand na GP België

1 Lewis Hamilton 268

2 Valtteri Botas 203

3 Max Verstappen 181

4 Sebastian Vettel 169

5 Charles Leclerc 157

6 Pierre Gasly 65

7 Carlos Sainz 58

8 Daniil Kvyat 33

9 Kimi Raikkonen 31

10 Alexander Albon 26

11 Lando Norris 24

12 Daniel Ricciardo 22

13 Sergio Perez 21

14 Nico Hulkenberg 21

15 Lance Stroll 19

16 Kevin Magnussen 18

17 Romain Grosjean 8

18 Antonio Giovinazzi 1

19 Robert Kubica 1

20 George Russell 0