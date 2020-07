Nog 365 lange dagen tot aan Olympische Spelen in Tokio

De uitgestelde Spelen staan gepland voor 23 juli tot en met 8 augustus 2021. Ⓒ EPA

Als de wereld het coronavirus werkelijk onder controle krijgt, beginnen donderdag over precies een jaar in Tokio de uitgestelde Olympische Spelen. Het worden nog 365 lange dagen voordat op 23 juli 2021 de vlam wordt aangestoken. Dat had eigenlijk op 24 juli 2020, moeten gebeuren. Alles wees op een paar fantastische weken voor de Nederlandse sport.