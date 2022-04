Van Bronckhorst krijgt met Rangers ’plek op schouders van geschiedenis’

„Misschien hadden we niet echt verrast moeten zijn. Dit is wat Rangers doet”, aldus Keith Jackson, de gezaghebbende journalist van de grootste krant van Schotland The Daily Record. „Maar toch, wat er zich gisteravond afspeelde in een stuiterende en ademloze Ibrox, tartte bijna het geloof toen de spelers van Van Bronckhorst een uitvoering op de mat legden van zo’n brute kracht en oogverblindende zwierigheid dat ze misschien zelf verrast waren.”

„Het duurde in totaal 100 minuten voordat Kemar Roofe (die voor de bevrijdende 3-1 zorgde, red.) voor het sprookjesachtige einde zorgde. Met zijn dramatisch late doelpunt heeft de club nu een plek bij de laatste vier van de Europa League en een plek op de schouders van de geschiedenis. Reputaties worden gesmeed of verbrijzeld. Maar met een gevoel van onzekerheid rond Van Bronckhorst, was dit een duel van monumentale proporties.”

Giovanni van Bronckhorst. Ⓒ ProShots

Oud-spelers van Rangers zijn trots en dolgelukkig op de prestatie van hun club. Ally McCoist, de topscorer aller tijden van Rangers, glimlacht van oor tot oor nadat zijn voormalige ploeg voor het eerst sinds 2008 een Europese plek bij de laatste vier veiligstelde. „Wat een prestatie, wat een resultaat. Ik dacht dat het nog lang zou duren voordat we deze voetbalclub weer in een Europese halve finale zouden zien. Het is een enorme eer voor iedereen. Rangers verdienden het. Wat een prestatie. Het is prachtig.”

James Tavernier scoorde twee keer waarvan eenmaal uit een strafschop. Ⓒ ProShots

Kenny Miller die in drie verschillende perioden het shirt van Rangers droeg: „Dit is een heel goed Rangers-team. Op dit soort avonden staan ze er en laten ze het beste van zichzelf zien. Er is dus geen reden dat het hier stopt. Er staan 50.000 fans achter ze en elk team dat hier komt, zal het moeilijk krijgen. Deze fans hebben een grote rol gespeeld in het bereiken van de halve finale.”