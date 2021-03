Aanvallende Mathieu van der Poel helpt teamgenoot aan zege in Le Samyn

Wielrennen

Caleb Ewan pakt sprintzege in UAE Tour, Tadej Pogacar eindwinnaar

Caleb Ewan heeft de laatste etappe van de UAE Tour gewonnen. De 26-jarige Australiër van Lotto-Soudal was in de sprint de snelste in de laatste aankomst van de zevendaagse rittenkoers. Ewan rekende in de sprint af met Sam Bennett, die eerder deze week al twee etappes had gewonnen. Tadej Pogacar schr...