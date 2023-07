Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is zwaar dat hij vaak weg is’ Vrouw Trine openhartig over leven met Jonas Vingegaard: ’Dat is wat liefde is’

Door Hans Ruggenberg

Jonas Vingegaard, tijdens de huldiging vorig jaar in Kopenhagen na het winnen van de Tour, is dolgelukkig met zijn vrouw Trine en dochter Frida. Ⓒ ANP/HH

In het leven van Jonas Vingegaard veranderde de afgelopen jaren veel. Zijn vrouw Trine en bijna 3-jarige dochter Frida betekenen alles voor de 26-jarige Tour-winnaar. In gesprek met Trine (37) blijkt in alles haar liefde voor de Deense titelverdediger. Ze onthult wie van hen de eerste stap nam in hun relatie, hoe emotioneel zwaar het soms is om van elkaar weg te zijn, dat zij en haar dochter Frida ontsnapten aan de steekpartij in een speeltuin in Annecy en hoe het nu écht zit tussen Vingegaard en Wout van Aert?