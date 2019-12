Niet Van Dijk, maar Messi wint Gouden Bal

Virgil van Dijk en Lionel Messi op het gala Ⓒ Hollandse Hoogte

PARIJS - Virgil van Dijk is in Parijs niet uitgeroepen tot winnaar van de Ballon d’Or. De aanvoerder van het Nederlands elftal moest in de verkiezing van de prestigieuze prijs Lionel Messi voor zich dulden. De Argentijn won de award voor de zesde maal, een record.