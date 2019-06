Barstjes in huwelijk Red Bull-Verstappen

Max Verstappen: ,,Ik heb geen magisch gaspedaal.” Ⓒ BSR Agency

LE CASTELLET - Max Verstappen duidde al tijdens de Grand Prix van Frankrijk het euvel van dit moment. „Ik heb geen magisch gaspedaal”, riep hij over de boordradio richting zijn engineer Gianpiero Lambiase. De bolide van Verstappen is dit jaar niet de beste van het veld, maar de motor vergt nog veel meer aandacht. Niet zo vreemd dus dat zijn team Red Bull Racing doodsbenauwd is voor een vertrek van de Limburger, die zich tevreden moest stellen met een vierde plek op circuit Paul Ricard.