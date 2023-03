Ronald Koeman zoekt geen excuses na afstraffing: ’We waren naïef’

„We verliezen de bal op 20 meter voor ons eigen doel”, vervolgde Koeman. „Dat is door een tegenstander met heel veel kwaliteit afgestraft. We waren naïef. Het was vervelend dat veel spelers door een virus afvielen, maar dat staat hier los van. We hebben het absoluut niet goed gedaan. Ik verwijt het niet alleen de jonge spelers. Van de ouderen had ik inderdaad ook meer verwacht.”

Volgens Virgil van Dijk speelde het Nederlands elftal in Parijs tegen Frankrijk al snel een verloren wedstrijd. „Als je na 7 minuten al met 2-0 achter staat wordt het een hels karwei”, zei de aanvoerder bij de NOS. „Dan is het eigenlijk al verloren.” De vicewereldkampioen won met 4-0.

„We begonnen heel slecht”, vervolgde Van Dijk. „Daardoor liepen we meteen achter de feiten aan. En een tegenstander met de kwaliteit van Frankrijk speelt het dan heel gemakkelijk uit. Dit is gewoon balen. We konden niet herstellen, verloren de duels, leden te veel balverlies en werden afgestraft.”

Wat nu? „Bij deze nederlaag hebben meerdere factoren een rol gespeeld”, aldus Van Dijk, onder meer verwijzend naar de vele afwezigen bij Oranje. „Dat moeten we bespreken. En dan snel weer de focus op de volgende wedstrijd. Dat het beter moet lijkt me duidelijk.”

Xavi Simons had zich zijn basisdebuut in Oranje anders voorgesteld. Oranje verloor in Parijs kansloos met 4-0 van Frankrijk in de EK-kwalificatie. „Je verwacht een mooie wedstrijd bij je eerste basisplek. Nu is het doorgaan en op naar de volgende wedstrijd”, zei de teleurgestelde aanvaller.

Simons zei dat de Oranjespelers wisten dat de tegenstander gevaarlijk was bij balverlies van Nederland. „Ze zijn heel snel en maken kansen meteen af. We wisten dat van tevoren en dat moest beter. Dit is een goede tegenstander, heeft de finale van het WK gespeeld.”

De 19-jarige speler van PSV wilde het niet als excuus gebruiken dat Oranje spelers miste door blessure en door ziekte. „Natuurlijk is het teleurstellend dat die jongens ziek worden. Maar iedereen heeft het niveau bij het Nederlands elftal. We moeten beter. We zullen dat morgen met de trainer bespreken en dan moet het maandag nog een keer”, wees hij naar de wedstrijd tegen Gibraltar.