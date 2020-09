’Zo moe van Excuus-Truus van Gaal’

Luister de voetbalpodcast hier, hieronder of via je favoriete podcast app.

„Een heel bijzondere transfer”, reageert Verweij op de overgang van Van de Beek naar de Engelse topclub Manchester United. „Ik denk dat hij een weloverwogen keuze heeft gemaakt.” Eerder was Van de Beek al rond met Real Madrid, maar door de coronacrisis trokken de Spanjaarden zich terug. „In de coronatijd zijn de panelen gaan schuiven, vooral in Spanje”, zegt Driessen hierover.

Of Ajax nog nieuwe spelers moet halen? „We worstelen toch wel een beetje met de opvallende uitspraak van Erik ten Hag na één van de oefenwedstrijden, dat hij in principe niemand meer nodig heeft. Dat is wel heel opmerkelijk, want Ajax speelt een verkort seizoen met heel veel met wedstrijden dicht op elkaar, ook nog Champions League. Ik denk dat het toch wel verstandig is om nog een middenvelder te halen”, vindt Verweij.

Verder komt ook de situatie bij FC Barcelona ter sprake. Gaat Lionel Messi nu wel of niet weg? En weet de nieuwe trainer Ronald Koeman uiteindelijk international Georginio Wijnaldum binnen te halen? „Achter de schermen zijn er wel degelijk besprekingen om hem naar Barcelona te halen. Alleen de vraagprijs hangt er een beetje. Hij moet nu tussen de vijftien en twintig miljoen moet hij opleveren. Dat is voor Barcelona natuurlijk niet al te veel”, aldus Driessen. „Omdat hij zo goedkoop is, relatief dan, zijn er ook andere clubs die interesse hebben.”

Doordat Koeman inmiddels bij Barcelona zit, staat interim-bondscoach Dwight Lodeweges de komende Nations League-duels met Polen (vrijdag) en Italië (maandag) voor de groep. Maar wie moet uiteindelijk opvolger van Koeman worden? „Ik vind de beste kandidaat Frank Rijkaard”, aldus Driessen, die vindt dat de ex-bondscoach het beste in het geschetste profiel van de spelers past. „Wat ik niet weet, is of Rijkaard wel of niet wil.”

Driessen vindt het ook wel vanzelfsprekend dat Louis van Gaal op het lijstje van kandidaten staat. Maar plaatst wel direct enkele kanttekeningen. „Ik word trouwens heel moe van al die verhalen over die Truus. Waar gaat dat over? Daar gaat het toch niet over? Elke keer komt ze langs. Dat is helemaal de discussie niet.” Driessen vindt dat Van Gaal gewoon moet uitspreken of hij wél of niet beschikbaar is en niet alleen moet zeggen dat hij daarover gaat nadenken als hij door de KNVB wordt gevraagd.