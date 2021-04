Ajax in gesprek met doelman Remko Pasveer

De aanstaande landskampioen zit door de dopingschorsing van Andre Onana en de weigering van de Kameroener om bij te tekenen met een ingewikkelde keeperssituatie en wil met het oog daarop naast Maarten Stekelenburg een tweede ervaren doelman aan de selectie toevoegen. Met zijn meevoetballende kwaliteiten past Pasveer uitstekend binnen het profiel dat Ajax zoekt.

Pasveer heeft Vitesse inmiddels laten weten voor een nieuwe uitdaging te willen gaan. De doelman was in vergevorderde onderhandeling met de Arnhemmers over een nieuw eenjarig contract. Die gesprekken leken aanvankelijk soepel te verlopen, maar de wens van Pasveer om voor twee jaar bij te tekenen, werd door Vitesse niet gehonoreerd, waardoor het allemaal wat langer duurde.

Die vertraging is Vitesse duur komen te staan. Pasveer is bezig aan zijn vierde seizoen bij Vitesse en kwam eerder uit voor FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles Almelo en PSV.