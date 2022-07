Magistrale Pogacar maakt ijzersterke Van Aert geel afhandig in Tour de France

Geletruidrager Wout van Aert gaf de etappe kleur met een knappe ontsnapping. Van Aert was 209 kilometer lang in de aanval, maar moest uiteindelijk de tol betalen met het verliezen van de leiding in het algemeen klassement.

„Wout had iets in zijn hoofd, dat wisten wij”, vertelde ploeggenoot Steven Kruijswijk. „Hij wilde in de kopgroep de kans creëren om de etappe te winnen. Ik denk dat hij de eerste anderhalf uur het peloton gesloopt heeft.”

"Het plan was goed, de uitvoering kwam aardig in de buurt, maar we kunnen het niet zo maar regelen"

De aanval van Van Aert zorgde ervoor dat de andere renners van Jumbo-Visma niet hoefden te controleren in het peloton. „We wisten dat het heel moeilijk zou worden als we de hele dag zouden moeten controleren en dat dat met de dagen die nog komen bijna onmogelijk zou zijn.”

Wout van Aert met in zijn wiel Quinn Simmons en Jakob Fuglsang. Ⓒ ANP/HH

„Het plan was goed, de uitvoering kwam aardig in de buurt, maar we kunnen het niet zo maar regelen met 22 ploegen in het peloton”, beschreef Kruijswijk de tactiek van de ploeg bij de NOS. „Achteraf kun je zeggen dat we Wout naar de aankomst hadden moeten rijden, maar of we daar dan met Wout voor de overwinning hadden gereden is maar de vraag. Morgen op La Planche des Belles Filles had hij toch afscheid genomen van de gele trui, dan maar groots afscheid nemen.”

De langste etappe van de Tour de France (219,9 kilometer) voerde het peloton vanuit Binche in België naar de Franse Ardennen. Toen de rookwolken even nerveuze als razendsnelle beginfase van de etappe zat één van de favorieten voor de winst al in de kopgroep. We hebben het hier over Van Aert. De Belg van Jumbo-Visma werd vergezeld door Jakob Fuglsang en Quinn Simmons.

Van der Poel

Ver daar achter moest Mathieu van der Poel wederom vaststellen dat hij de benen nog niet heeft. De 27-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck kon woensdag ook al niet mee in de kasseienrit, normaal gesproken is hij één van de beteren in dat soort ritten. Ook Jumbo-Visman-kopman verloor in die etappe bijna twee minuten door een valpartij. De Sloveen zette wel eigenhandig zijn uit de kom geraakte schouder op z’n plek.

Op 60 kilometer van de streep schudden Van Aert en Simmons Fuglsang af en probeerden samen weg te blijven bij het jagende peloton. Weer 30 kilometer later vond Van Aert dat ook Simmons niet hard genoeg ging en reed weg bij de Amerikaan. Uiteindelijk hield Van Aert het zelf nog bijna 20 kilometer vol voordat hij zelf werd opgeslokt.

Pogacar Ⓒ ANP/HH

Vervolgens gingen de grote mannen met elkaar de strijd aan. Op vijf kilometer van de finish lag een venijing klimmetje. De Fransman Alexis Vuillermoz waagde een poging. Anderhalve kilometer voor de streep werd hij teruggepakt. Vervolgens reed Tadej Pogacar iedereen eraf in de sprint en nam het geel over van Van Aert.