Gespierde spijker Sven Mijnans is klaar voor The Hammers: ’Lazio ook uitgeschakeld’

Door Steven Kooijman

Sven Mijnans (rechts) heeft zich razendsnel aangepast bij AZ. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Als AZ de gedroomde finaleplaats Praag wil bereiken, moet de club uit Alkmaar in de halve eindstrijd van de Conference League afrekenen met West Ham United. De club uit Alkmaar moet donderdagavond (21.00 uur) in de heenwedstrijd op Olympic Park rekening houden met een man-tegen-man-gevecht, aangezien The Hammers er een fysieke veldslag van willen maken. Sven Mijnans, de gespierde spijker uit Spijkenisse, is klaar voor The Battle of London.