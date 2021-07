Geen halve maatregelen bij Spelen: ’Niet plassen, maar spugen in dit buisje’

Functionarissen begeleiden journalisten bij aankomst op luchthaven Narita. Er is de Japanners veel aan gelegen om er geen superspread-Spelen van te maken. Ⓒ René Bouwman

TOKIO - De Olympische Spelen vormen het summum voor iedere topsporter en ook sportjournalisten leven lang toe naar het mega-evenement. De Spelen in Tokio zullen echter anders zijn dan alle voorgaande edities. Door de zeer strenge Japanse coronamaatregelen is de voorpret tot onder het nulpunt gedaald. Dat er geen halve maatregelen worden genomen, ervoer de olympische equipe van De Telegraaf direct na aankomst in Japan. „Gelieve niet in dit buisje te plassen maar te spugen.” Oftewel: fasten your seatbelts.