SC Heerenveen houdt sta-vak open en vraagt om begrip

„sc Heerenveen doet een ultiem beroep op zijn supporters om alle geldende regels na te leven en vraagt om begrip van de overheid voor de huidige situatie in het sta-vak waar men niet kan zitten. Voor de club staat een veilig en verantwoord wedstrijdbezoek voorop”, betoogt de Friese club op de website.

Heerenveen legt uit dat onlangs in overleg met de KNVB is afgesproken dat het sta-vak gebruikt mag worden. „Mits hier ook geplaceerde plekken komen waar men kan staan. sc Heerenveen heeft dit in de afgelopen weken dan ook voor dit betreffende vak geregeld. Een enorme klus, waar we mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers in geslaagd zijn.”

Volgens Heerenveen is het niet haalbaar op in het sta-vak op korte termijn opnieuw stoelen te plaatsen of al deze supporters te verplaatsen naar een zitplek. „In de huidige situatie heeft de club namelijk inzichtelijk wie er kaarten hebben voor het sta-vak, mocht dat nodig zijn bij eventueel bron- en contactonderzoek.”

Hoeveel fans het sta-vak zaterdag gaan betreden, is onduidelijk. De eredivisieclub was niet bereikbaar voor nadere informatie.