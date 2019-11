Sport Kort: Zware knieblessure jeugdinternational Bakboord

Voetbal: Frankfurt mist Dost tegen Arsenal

12.53 uur: Bas Dost ontbreekt bij Eintracht Frankfurt dat het donderdag in de Europa League in Londen opneemt tegen Arsenal. De Nederlandse aanvaller, zaterdag nog in de basis in het verloren competitieduel met Wolfsburg, kampt met een spierblessure. Ook middenvelder Sebastian Rode ontbreekt, hij heeft last van een knieblessure.

Coach Adi Hütter kan daarentegen wel weer beschikken over doelman Frederik Rönnow, die vanwege een infectie zaterdag nog ontbrak. Frankfurt staat derde in de groep met 6 punten, net zo veel als Standard Luik. Arsenal leidt met tien punten uit vier duels.

Klimmen: Nederland ontbreekt in Tokio bij sportklimmen

12.52 uur: Nederland zal geen sportklimmers afvaardigen naar de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. De komende dagen wordt in Toulouse het olympisch kwalificatietoernooi gehouden, maar op de deelnemerslijst prijken geen Nederlanders. De beste klimmer van Nederland, Tim Reuser, heeft niet voldoende punten gehaald om mee te doen in Frankrijk.

„Hij had zich via het World Cup-seizoen kunnen plaatsen voor het OKT maar dat is niet gelukt. Er zullen dus geen Nederlanders meedoen in Tokio”, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV). Officieel is er nog een kans op olympische kwalificatie aangezien de winnaar van het volgend jaar te houden EK zich direct plaatst voor de Spelen. „Dat hij Europees kampioen wordt is niet reëel en Tim zal daar ook niet zijn hele seizoen op afstemmen.”

Sportklimmen is een van de debuterende sporten in Tokio. Skateboarden, golfsurfen, 3x3 basketbal en karate zijn de andere sporten die voor het eerst op de Spelen te zien zijn. In die sporten maken nog wel Nederlanders kans op kwalificatie.

Voetbal: Zware knieblessure Heraclied Bakboord

12.12 uur: Jeugdinternational Navajo Bakboord is voor maanden uitgeschakeld. De 20-jarige verdediger van Heracles Almelo heeft een zware knieblessure opgelopen. Dat gebeurde onlangs tijdens een duel van Oranje onder 20 tegen Frankrijk. Uit nader onderzoek is gebleken dat de voorste kruisband is afgescheurd, meldt de eredivisieclub.

Bakboord maakte afgelopen zomer de overstap van Jong Ajax naar Heracles Almelo, waar hij dit seizoen een basisplaats veroverde. Hij ondergaat over twee weken een operatie. Daarna volgt een maandenlange revalidatie, waarschijnlijk op het sportcentrum van de KNVB in Zeist.

„Dit komt hard aan, deze blessure is een nachtmerrie voor een voetballer. Het is zwaar, maar ik heb op de club en thuis de juiste mensen om me heen. Ik ga keihard aan mijn herstel werken”, liet Bakboord weten in een bericht op de website van Heracles.

Marc Marquez Ⓒ Hollandse Hoogte

Motorsport: Weer schouderoperatie MotoGP-kampioen Márquez

12.06 uur: Zesvoudig wereldkampioen MotoGP Marc Márquez ondergaat woensdag in Barcelona een schouderoperatie. De Spaanse motorcoureur krijgt dezelfde ingreep die vorig jaar nodig was aan zijn linkerschouder.

Márquez liep de klachten aan de rechterschouder op bij een val dit jaar in de Grote Prijs van Maleisië. Deze week verergerde de kwetsuur door een val tijdens een testrace in het Spaanse Jerez.

„Ik was deze winter liever lekker op vakantie gegaan om een beetje uit te rusten van afgelopen seizoen, maar helaas is nu mijn rechterschouder aan de beurt voor een chirurgische ingreep. Het is nodig om te voorkomen dat de schouder nog meer beschadigd raakt”, lichtte de coureur uit het fabrieksteam van Honda toe.

Márquez moest vorige winter vooral revalideren door de ingreep aan zijn linkerschouder. Hij was net op tijd fit voor de eerste race in de MotoGP. De Spanjaard won vervolgens met overmacht zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport.

Diede De Groot, archieffoto US Open 2019 Ⓒ Hollandse Hoogte

Tennis: Diede de Groot wereldkampioen rolstoeltennis

08.00 uur: Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft in het Amerikaanse Orlando de Masters (het officieuze WK) gewonnen. In de finale versloeg de speelster uit Oudewater haar rivale Yui Kamiji (Japan) in twee sets: 6-3, 6-2. Daarmee sluit De Groot een voortreffelijk jaar af, want behoudens Wimbledon won zij ook drie andere Grand Slams: de Australian Open, Roland Garros en US Open. Zo blijft zij de nummer één van de wereld. Marjolein Buis eindigde als vierde in de VS.

Daar zorgde een andere Nederlander voor een gigantische verrassing. De pas zestienjarige Niels Vink reikte bij de quads tot de finale. Vink mist niet alleen zijn benen, maar tevens functionaliteit in zijn handen, vandaar dat hij bij de quads speelt. De Helmonder, die als kind getroffen werd door een meningokokken-bacterie, stond in de halve finale van zijn eerste Masters bij de senioren tegen landgenoot Sam Schröder (20) en won die. In de eindstrijd was de man die al jaren de prijzen aaneenrijgt, de Amerikaan David Wagner, nog te sterk voor Vink (6-3, 6-4). Schröder veroverde het brons.

Jamal Murray scoort voor de Nuggets Ⓒ Hollandse Hoogte

Basketbal: Nuggets ook te sterk voor Wizards

07.53 uur: De basketballers van Denver Nuggets hebben hun zesde zege op rij geboekt in de Amerikaanse profcompetitie NBA. Met Jerami Grant als topschutter - 20 punten, zijn hoogste score dit seizoen - versloegen de Nuggets Washington Wizards met 117-104. De gasten uit de Amerikaanse hoofdstad zijn wat punten betreft de op een na beste ploeg in de NBA dit seizoen. De ploeg scoorde tot dusverre gemiddeld 119 punten. In het tweede competitieduel stokte de productie bij 97 punten, het was de enige keer dat de ploeg onder de 100 bleef.

Om opnieuw boven de 100 te komen hadden de Wizards een sterk vierde kwart nodig. Na drie kwarten leidde Denver met 86-69. Jordan McRae was met 21 punten topschutter bij de ploeg die dus wel de 100 haalde, maar niet in de buurt kwam van de thuisploeg.

Dallas Mavericks verloor na vijf overwinningen op rij weer eens. Los Angeles Clippers won in Texas met 114-99. Ook de 22 punten van sterspeler Luka Doncic hielpen er niet aan. De Clippers hadden met Kawhi Leonard (28 punten) en Paul George (26) twee sterke schutters.