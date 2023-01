Premium Het beste van De Telegraaf

’Heel goed dat we finales hebben behouden’ Hockeybond draait beslissing met pijn in hart terug, clubs juichen

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Bloemendaal viert het kampioenschap van 2022 na de finaleronde te winnen in een best-of-three-serie. Ⓒ ANP/HH

BHUBANESWAR - De KNHB heeft de bekritiseerde beslissing om de organisatie van de finale van de play-offs weg te halen bij de clubs, teruggedraaid. De hockeybond kondigde in juli aan dat de traditionele best of three-finale zou worden vervangen door één door de KNHB georganiseerd finaleduel op neutraal terrein. Dat stuitte op veel weerstand.