Verbluffend! Voormalig Vitesse-speler Openda produceert historische hattrick in Ligue 1

Openda opende de score in de 31e minuut, verdubbelde de voorsprong in de 34e minuut en maakte een minuut later zijn hattrick compleet. De Belgische international tekende vervolgens in de tweede helft voor de assist op Alexis Claude-Maurice, die de 4-0 maakte.

Openda speelde tussen 2020 en 2022 voor Vitesse. Hij maakte in Arnhem 28 treffers in 66 competitieduels.