Winnend Feyenoord telt af naar titel

Dat Santiago Gimenez in Friesland met een vroege goal aan de basis stond van de 21e zege in de competitie (zeven keer gelijk en slechts één verliespartij nog steeds) is geen toeval. De Mexicaan heeft zijn enorme populariteit te danken aan alle belangrijke doelpunten die hij in zijn eerste seizoen maakte. Niet alleen in de Eredivisie (11 stuks al), ook in de Europa League (vijf keer in acht duels) en in de KNVB-beker (3 goals in 4 partijen). Daarbij vergeten sommigen nog dat hij voor zijn komst in de maand juli ook nog even vijf keer het net vond voor Cruz Azul. Daar liep hij zelfs één op één.

Het totaal aantal goals staat daarmee in 43 wedstrijden op 23 en voor een pas 21-jarige spits die in de eerste helft van het seizoen vaak op de bank begon (Danilo kreeg toen nog regelmatig de voorkeur) en zelden 90 minuten in het veld stond, is dat een indrukwekkende prestatie.

Nieuwe ervaring

Het stadionnetje aan het Cambuurplein, waar de tribunes nog steeds boven de Action en de Aldi staan, was een nieuwe ervaring voor de aanvaller. Maar op het oude kunstgras van Cambuur had hij de bal al binnen een kwartier in het net liggen. Met een scherpe voorzet bereikte de Braziliaan Paixao, die de voorkeur kreeg boven Alireza Jahanbakhsh, Gimenez: 0-1.

De topscorer raakte voor rust ook nog de paal tijdens een typische Gimenez-actie. Hij vloog langs zijn tegenstanders, wilde de combinatie aangaan maar kreeg via een Cambuur-verdediger de bal terug en was zo gedreven dat de Friese defensie totaal verrast werd.

Oussama Idrissi met Sai van Wermeskerken Ⓒ ProShots

Even later knalde ook Lutsharel Geertruida op de paal en tussendoor kopte Paixao op de lat. Het was in de eerste helft prijsschieten alsof Feyenoord op de kermis van Leeuwarden was. Idrissi schoot van dichtbij op doelman Robbin Ruiter en schoot over. Mats Wieffer zag een bal door Ruiter met de vuisten uit de kruising gestompt en Sebastian Szymanski leverde ook nog wat vuurwerk af.

Thuisclub weggeblazen

Na de pauze werkte de Poolse huurling van Feyenoord met minder kracht en meer gevoel af. Dat leverde meteen de 0-2 op. Grote inspanningen hoefde Feyenoord daarna niet meer te leveren. De thuisclub werd bij vlagen weggeblazen en was na een dik uur zo de weg kwijt dat centrale verdediger Calvin Mac-Intosch onder druk de bal achter zijn eigen keeper Ruiter kopte. Dat was de 0-3 en meteen het sein voor Arne Slot om zijn wisselspelers van de bank te halen.

Donderdag is er immers ook nog een belangrijk potje in de Europa League, als AS Roma in de heksenketel van Stadio Olimpico een 1-0 achterstand tegen de ploeg van Slot moet zien om te buigen.

Fitte selectie

Oussama Idrissi mocht zijn plek afstaan aan Javairo Dilrosun, Geertruida werd vervangen door Marcus Pedersen en Jahanbakhsh nam de plek in van Paixao. De fitheid van de hele selectie – Feyenoord heeft nauwelijks blessures nu de laatste en meest cruciale zes weken van het seizoen aanbreken – is een bonus voor de Rotterdammers. Slot kan volop rouleren als de buit in een wedstrijd na een uurtje al binnen is.

Cambuur-coach Sjors Ultee begreep langs de kant ook dat er weinig eer te behalen viel tegen de koploper van de Eredivisie, waar alles zo gestroomlijnd is en het aanvalsspel zo herkenbaar is. Toch lichtte dezelfde Friese ploeg eerder in het seizoen PSV nog beentje en dus was het uitje naar Leeuwarden voor Slot net zo belangrijk als een topwedstrijd. De drie opgepikte punten brengen Feyenoord nu heel dicht bij het eerste kampioenschap na zes jaar.