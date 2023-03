Gregg Berhalter vrijgepleit na bizarre rel over huiselijk geweld

De Amerikaanse voetbalbond deed onderzoek naar een incident van 32 jaar geleden. Berhalter gaf destijds zijn toenmalige vriendin en huidige vrouw Rosalind een schop. Het was de moeder van middenvelder Gio Reyna die het voorval uit 1991 oprakelde uit frustratie over het feit dat Berhalter haar zoon had bekritiseerd om zijn houding op het WK in Qatar.

De Amerikanen speelden een opvallend goed WK, waarin ze reikten tot de achtste finales. Daarin verloor de ploeg van Berhalter van Nederland. Het contract van Berhalter als bondscoach is formeel op 31 december beëindigd. Assistent-coach Anthony Hudson neemt zijn taken voorlopig waar.