Liverpool wil net als PSV levenslang stadionverbod voor veldbetreder

De man gleed vervolgens uit en raakte daarbij enkele spelers van Liverpool die voor de tribunes het doelpunt vierden. Linksback Andrew Robertson ging daarbij ook onderuit en had last van zijn enkel. De Schot kon de laatste minuten van de wedstrijd wel uitspelen.

De onderuit gegleden veldbetreder werd door twee stewards afgevoerd richting de catacomben van het Anfield-stadion. Jürgen Klopp, de trainer van Liverpool, was furieus en schreeuwde de fan van alles toe. De Duitser moest door de grensrechter en vierde official tot kalmte worden gemaand.

„Voor dit onacceptabele en gevaarlijke gedrag zijn geen excuses”, aldus Liverpool in een verklaring over de veldbetreder. De Engelse club wil de man voor altijd weren uit de voetbalstadions. Dat juridische proces is volgens The Reds al in gang gezet.

Cody Gakpo maakte het eerste en derde doelpunt tegen de ploeg van trainer Erik ten Hag. Ook Mohamed Salah en Darwin Núñez kwamen twee keer tot scoren.

PSV-fan

Het is de tweede veldbetreder in een grote wedstrijd op de Europese velden in korte tijd. Op 23 februari gebeurde dit al tijdens de Europa League-wedstrijd tussen PSV en Sevilla (2-0). Een fan van de Eindhovenaren viel toen Sevilla-doelman Marko Dmitrovic aan. Ook PSV wil een levenslang stadionverbod voor de fan.