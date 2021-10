Uitblinkende Arnaut Danjuma doet wat Nederlander tien jaar niet lukte in Spaanse competitie

Op slag van rust opende Danjuma de score voor Villarreal en twintig minuten voor tijd tekende hij op aangeven van Moí Gomez voor de eindstand. Hij is de eerste Nederlandse speler met twee goals in een La Liga-duel sinds Royston Drenthe dat in april 2011 voor Hércules deed.

De 24-jarige Danjuma maakt de laatste weken indruk bij zijn club. Niet alleen in de Spaanse competitie, maar ook in de Champions League laat de aanvaller zich nadrukkelijk zien. In de wedstrijd tegen Manchester United eiste hij woensdagavond een hoofdrol op door een fantastische wedstrijd te spelen. De verdedigers van United wisten af en toe niet waar ze het zoeken moesten en ondanks dat Villarreal de wedstrijd verloor (1-2) werd de Nederlander door de UEFA wel uitgeroepen tot Man of the Match.

Ondanks zijn uitstekende vorm besloot bondscoach Louis van Gaal om Danjuma niet op te roepen voor de komende interlands. De aanvaller debuteerde in 2018 onder Ronald Koeman en heeft twee interlands achter zijn naam staan.