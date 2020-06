Ploeg Pröpper velt Arsenal diep in blessuretijd

Bij Brighton speelde Davy Pröpper de hele wedstrijd. De thuisploeg moest in de eerste helft vooral de aanvallen van Arsenal tegenhouden en doelman Matthew Ryan hield de thuisploeg op de been. Nicolas Pepe zorgde in de 68e minuut alsnog voor de voorsprong voor de ’Gunners’. Na een actie met rechts krulde hij de bal met links in het doel.

Brighton kwam kort daarop weer op gelijk hoogte door een treffer uit de kluts. Bij een corner in de 75e minuut kreeg de defensie van Arsenal de bal niet goed weg en die ging er na een schot van verdediger Rob Holding via het been van Lewis Dunk in.

Prachtgoal Maupay

Pröpper was vlak voor tijd nog dicht bij de tweede treffer voor Brighton, maar de beslissende treffer viel pas diep in blessuretijd. Neal Maupay kreeg na een slim overstapje de bal van Aaron Connolly en bezorgde zijn ploeg met een raak schot vanaf links drie kostbare punten in de strijd tegen degradatie.

Brighton komt door de zege op 32 punten en heeft een gat van vijf punten naar de degradatieplekken. Voor Arsenal, dat 40 punten heeft, raken de plekken voor Europees voetbal steeds verder uit zicht.

Arteta raakte aan het einde van de eerste helft ook nog zijn doelman Bernd Leno kwijt. De keeper van Arsenal kwam bij het uitkomen voor de bal in duel met Maupay verkeerd terecht en raakte geblesseerd aan een knie. Hij moest met een brancard van het veld en werd vervangen door Emiliano Martinez.

Leicester geeft zege weg

Leicester City verloor twee punten in de uitwedstrijd bij Watford. De nummer 3 van de Premier League bleef steken op 1-1. Ben Chilwell leek Leicester in de slotminuut met een fantastische uithaal aan een zege te helpen. Maar Craig Dawson redde in de derde minuut van blessuretijd alsnog een punt voor de thuisploeg.

Watford kan het punt goed gebruiken in de strijd tegen degradatie. De club staat voorlopig zestiende, met slechts een punt meer dan nummer 18 Bournemouth, dat zaterdagavond nog tegen Crystal Palace speelt. De nummers 18, 19 en 20 van de eindstand van de Premier League degraderen naar de Championship, het tweede niveau in Engeland.

Youri Tielemans van Leicester aan de bal tijdens het duel met Watford. Ⓒ EPA

Daryl Janmaat ontbreekt nog altijd bij Watford. De rechtsback is nog niet hersteld van een knieblessure die hij in november opliep.

