Van Gerwen en Noppert met Oranje naar kwartfinale World Cup of Darts

Van Gerwen (tegen Toni Alcinas) en Noppert (tegen Jesus Noguera) wonnen allebei hun wedstrijd, waardoor een koppelpartij niet meer nodig was. Mighty Mike mocht als eerste aantreden en de Brabander was vastberaden om Alcinas niks weg te geven. En dat lukte ook. Met een mooi gemiddelde van 101,9 en 57% procent op zijn dubbels was Van Gerwen met 4-0 te sterk voor zijn opponent.

Noppert leek in de daaropvolgende partij het voorbeeld van Van Gerwen te volgen, want hij brak Noguera in de eerste leg. De Spanjaard bleek echter competitiever dan zijn ploeggenoot Alcinas en zette Noppert op een 2-1 achterstand. De Nederlander kwam terug naar 2-2, maar Noguera won ook de vijfde leg. Nadat Noppert de stand opnieuw gelijk had getrokken, miste Noguera in de zevende leg liefst zes matchdarts om een beslissende partij af te dwingen. Noppert profiteerde dankbaar en gooide zijn tweede matchdart raak.

„Ik had geluk dat hij de dubbels miste en daarna pakte ik zelf wel mijn kans”, reageerde Noppert vanuit Salzburg. „ Ik ben vooral blij met de overwinning.” Van Gerwen moest erkennen dat Noguera in elk geval een blunder beging door bij 167 toch voor de bull te gaan, terwijl Noppert nog niet op een finish stond. „Dat zijn gruwelijke fouten, maar Danny anticipeert daar vervolgens goed op door zijn kans wel te pakken.” Over zijn eigen spel was de Vlijmenaar meer dan tevreden. „Ik heb makkelijk gewonnen en mijn zelfvertrouwen komt steeds meer terug.”

Duitsland volgende opponent

Nederland speelt zondag in de kwartfinale tegen het Duitsland van Gabriël Clemens en Max Hopp. De Oosterburen waren in hun partij in de achtste finale met 2-0 te sterk voor Griekenland.