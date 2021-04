Maarten Stekelenburg over clash met AS Roma: ’Ajax zal twee keer top moeten zijn’

„Luis Enrique was net trainer geworden, maar besloot na een jaar op te stappen. Ik kwam van Ajax, waar ik tien jaar lang de jeugdopleiding had doorlopen en dat echt als thuis voelde. Dan kom je in de Serie A. En daar werkte het net allemaal even anders.”

Stekelenburg ziet kansen om de halve finale te bereiken. „Het zal een gevecht worden, want het is een goede en gevaarlijke ploeg. Wij zullen twee keer top moeten zijn. Dan kan het zo maar zo zijn dat we doorgaan.”

Ajax treft de ploeg komende donderdag voor het heenduel in Amsterdam. Een week later volgt de return in Italië. De Amsterdammers troffen AS Roma in het verleden een keer in Europees verband. In het seizoen 2002/2003 werd er in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 gewonnen door doelpunten van Jari Litmanen en Zlatan Ibrahimovic. In Italië eindigde het treffen in een gelijkspel. Voor Ajax scoorde Andy van der Meijde.