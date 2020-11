Keuken Kampioen Divisie: Cambuur heeft koppositie weer in handen

Cambuur zelf had enkele uren eerder in eigen huis FC Den Bosch met 3-1 verslagen. De formatie van trainer Henk de Jong heeft nu evenveel punten (31), maar een wedstrijd minder dan Almere.

Samuele Mulattieri zette Volendam al na 8 minuten op voorsprong. De Italiaan schoot fraai raak na een al even fraaie pass van de Belg Francesco Antonucci. Iets meer dan tien minuten later was het alweer gelijk. Thomas Verheydt was verantwoordelijk voor de 1-1.

Verheydt weer trefzeker

Na de hervatting zorgde Jari Vlak voor de 2-1 voor de thuisclub, door met een schot van afstand doelman Michael Woud te verrassen. Opnieuw maakte Verheydt, nu met een kopbal, gelijk.

SC Cambuur begon tegen FC Den Bosch niet goed en kwam na 20 minuten op achterstand. Kevin Felida gleed de bal binnen uit een voorzet van Jizz Hornkamp. Vlak voor rust kwamen de Friezen langszij. Giovanni Korte scoorde nadat hij de diepte in was gestuurd door Mees Hoedemakers.

Halverwege de tweede helft zette Robert Mühren Cambuur op voorsprong, na slordig uitverdedigen van de Brabanders. De inleidende actie kwam van Issa Kallon. De invaller zorgde vervolgens zelf voor de 3-1.

Gemiste penalty zit NAC dwars

NAC Breda speelde gelijk (0-0) bij TOP Oss. Mario Bilate miste een kwartier voor tijd een penalty.