Officiële waarschuwing voor Charles Leclerc na overtreden coronaregels

De Formule 1-coureur van Ferrari vloog deze week tussen beide races in Oostenrijk door terug naar Monaco. Hij ging onder meer op bezoek bij wat vrienden en schond daarmee de strenge coronaregels die momenteel in de Formule 1 gelden.

Leclerc was niet de enige coureur die na de openingsrace van zondag in Spielberg terug ging naar Monaco. Ook de Fin Valtteri Bottas, winnaar op de Red Bull Ring, vloog even op en neer naar huis. De Mercedes-coureur hield zich voor zo ver bekend echter wel aan het voorschrift om in z’n eigen ’bubbel’ te blijven met alleen mensen uit zijn directe omgeving. Van Leclerc doken op de sociale media foto’s op dat hij met vrienden had afgesproken.

De 22-jarige Monegask, die in de GP van Oostenrijk als tweede eindigde, verklaarde dat hij deze week al weer twee keer is getest op het coronavirus. Twee keer leverde dat een negatieve uitslag op. De FIA heeft hem en Ferrari laten weten dat hij zich bij een volgende overtreding van de regels moet melden bij de wedstrijdleiding van de Formule 1.