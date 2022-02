Arne Slot: ’Wat er wordt gezegd over mij, komt niet overeen met realiteit’

Afgelopen week kwam de naam van Arnesen al veelvuldig in het nieuws, niet in de laatste plaats omdat Ajax afscheid nam van directeur voetbalzaken Marc Overmars en Arnesen bij Feyenoord een aflopend contract heeft. Slot maakt zich echter geen zorgen. „Ik geloof dat Frank ook al heeft aangegeven dat hij graag wil blijven als zijn gezondheid dat toestaat, en dat hij wilde wachten tot na de laatste transferwindow om met de club in gesprek te gaan. Van wat ik weet zijn die gesprekken nu gaande, dus er zal ongetwijfeld in de komende weken duidelijkheid komen.”

Mocht Arnesen alsnog niet bijtekenen, heeft dat dan ook gevolgen voor de toekomst van Slot bij Feyenoord? „Ik heb wel een heel fijne samenwerking met Frank, maar het is niet zo dat we hebben afgesproken dat we elkaar de komende twintig jaar volgen.” Lachend: „Ik vrees trouwens dat dat ook niet gaat gezien onze leeftijden, haha. Ik hoop wel dat hij blijft, omdat we heel fijn samenwerken en we afgelopen zomer heel veel tijd en energie hebben gestoken in de selectie om te zorgen dat hij is zoals hij nu is.”

Contractverlenging

Op de persconferentie wordt vervolgens de vraag aan Slot gesteld of hij, ondanks dat hij nog maar acht maanden aan het roer staat, zelf al heeft nagedacht over een eventuele contractverlenging, nu het zo goed gaat bij Feyenoord. De coach zegt van niet. „Op het moment dat ze zouden aankloppen bij mij, is dat het moment om erover na te denken. Niet nu al. Ik heb de afgelopen weken meer dingen te doen gehad. Daar ligt mijn focus op.”

"Mensen hebben toen een soort gevoel erbij gekregen dat ik elke keer snel weer door wil"

Slot zegt zich soms te verbazen over het beeld dat er van hem bestaat dat hij telkens snel weer aan een nieuwe uitdaging wil beginnen. „Wat er wordt gezegd en geschreven, komt helemaal niet overeen met de realiteit. Ik heb drie jaar bij SC Cambuur gewerkt en was van plan om langer dan vier jaar bij AZ te werken. Ik gaf meerdere malen aan dat ik langer wilde blijven, maar dat is er om meerdere redenen niet van gekomen. Toen ben ik naar Feyenoord gegaan. Mensen hebben toen een soort gevoel erbij gekregen dat ik elke keer snel weer door wil.”

De coach benadrukt dat hij het goed naar zijn zin heeft in Rotterdam-Zuid. Dat straalt ook af op de prestaties van Feyenoord in de Eredivisie. De club is volop in de race voor de tweede plaats in de Eredivisie en speelt wekelijks herkenbaar, aanvallend voetbal. Zondag spelen de Rotterdammers een thuisduel met SC Cambuur (14.30 uur). Feyenoord moet het daarin stellen zonder de geblesseerde spelers Reece Nelson en Cyriel Dessers.