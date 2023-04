Real Madrid neemt laat afstand van Cádiz

De Madrilenen lieten heel wat kansen onbenut, maar trokken de wedstrijd in de slotfase toch naar zich toe via doelpunten van verdediger Nacho en Marco Asensio.

Vorige week had Real zich voor eigen publiek laten verrassen door Villarreal (2-3). De ploeg van Ancelotti won woensdag in stadion Santiago Bernabéu wel met 2-0 van Chelsea, in de kwartfinales van de Champions League. Dinsdag is de return in Londen.

Bekijk ook: Real Madrid deelt tiental Chelsea tik uit in eerste kwartfinale Champions League

Real Madrid heeft in La Liga 10 punten minder dan koploper FC Barcelona, dat zondag zonder de nog altijd geblesseerde Frenkie de Jong tegen Getafe speelt. Daarna hebben beide topclubs nog negen wedstrijden op het programma staan.