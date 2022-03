FC Utrecht moet improviseren tegen PSV na corona-uitbraak

Naast de langdurig uitgeschakelde Henk Veerman ontbraken vrijdag Othmane Boussaid, Hidde ter Avest, Mimoun Mahi en Bart Ramselaar op het trainingsveld. Bij FC Utrecht houden ze de adem in of de ziekenboeg niet verder gevuld gaat raken. „De afgelopen dagen waren vrij spannend met iedere dag weer nieuwe zieken. Zoiets komt altijd ongelegen. Er is nog wel wat hoop dat spelers die er nu niet waren alsnog kunnen aansluiten, maar dat zal moeten blijken”, aldus trainer René Hake.

De FC Utrecht-trainer zag zich genoodzaakt om tijdens een trainingspartij wat te experimenteren. Zo vulde linksachter Djevencio van der Kust de rechtsbackpositie in en werd middenvelder Quinten Timber uitgeprobeerd als aanvaller. De absentie van Van der Maarel, die na zijn tiende gele kaart van het seizoen geschorst is, betekent goed nieuws voor Tommy St. Jago. De centrale verdediger stevent af op zijn seizoensdebuut. St. Jago stond maandenlang aan de kant met een zware knieblessure, is inmiddels alweer enkele weken fit, maar was tot nu toe nog niet in de hoofdmacht in actie gekomen.

Drie spelers SC Heerenveen nog onzeker voor duel met RKC

Interim-trainer Ole Tobiasen kan in de uitwedstrijd bij RKC Waalwijk zaterdag mogelijk niet beschikken over Tibor Halilovic, Ibrahim Dresevic en Amin Sarr. De coach van SC Heerenveen heeft echter hoop dat hij het drietal dat tegen Willem II afgelopen zaterdag nog in de basis stond, alsnog kan opstellen.

Tobiasen wil in Brabant een groter gat slaan met RKC. „Op voorhand zijn we niet tevreden met een gelijkspel”, zei Tobiasen vrijdag. „Dat geldt alleen als je naar Ajax of PSV moet. In Waalwijk willen we winnen. De groep is juist gretig en wil een goed resultaat neerzetten.” Heerenveen staat op de dertiende plaats met 26 punten. RKC staat een plek lager en heeft drie punten minder.

