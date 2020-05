Dortmund rekent op Witsel en Hummels, Bayern mist Thiago

Witsel ontbrak de afgelopen week tijdens de duels met VfL Wolfsburg en Schalke 04. De Belg had nog te veel last van een spierblessure. Ook Mats Hummels lijkt inzetbaar tijdens de topper van de Bundesliga. De verdediger viel zaterdag geblesseerd uit tegen Wolfsburg. „Ik ben er voor 99 procent zeker van dat hij weer in orde is”, zei Favre.

Dortmund wil slot van Bundesliga spannend maken

Dortmund staat dinsdagavond in een leeg eigen stadion voor de zware opgave om de titelrace in de Bundesliga spannend te houden. Want als het elftal van trainer Lucien Favre verliest van Bayern München, dan komt de achtste landstitel op rij voor de grootmacht uit Beieren wel heel dichtbij.

Gelet op de vorm van beide ploegen na de winterstop ligt het niet voor de hand dat ze tot het einde van het seizoen nog veel punten verspelen. Dortmund staat tweede op de ranglijst, met vier punten minder dan koploper Bayern München. Eerder dit seizoen verloor de formatie van Favre de uitwedstrijd tegen Bayern München met 4-0.

„Maar we zijn nu wel sterker”, zei de coach van Dortmund. „We spelen in een ander systeem en hebben er in de winterstop twee goede spelers bij gekregen”, doelde hij op Erling Haaland en Emre Can. Met dat tweetal in de gelederen won Dortmund negen van de laatste tien competitiewedstrijden.

Borussia Dortmund en Bayern München wonnen na de winterstop negen van hun tien competitiewedstrijden, vaak met indrukwekkende cijfers. De koploper heeft dit seizoen al 80 keer gescoord, de achtervolger 74 keer. De nummers 1 en 2 van de ranglijst waren nog nooit zo productief na 27 speelronden. Misschien sneuvelt het competitierecord van Bayern München nog wel. De recordkampioen vierde in het seizoen 1971-1972 maar liefst 101 doelpunten.

Lucien Favre wisselt Julian Brandt voor Jadon Sancho. Ⓒ BSR Agency

Borussia Dortmund zal de steun van ruim 83.000 toeschouwers missen in het vanwege het coronavirus lege Signal Iduna Park. Mede dankzij de fanatieke supportschare is de ploeg dit seizoen in eigen stadion nog ongeslagen, als enige van alle teams uit de Bundesliga. Dortmund bewaart weinig goede herinneringen aan de laatste elf duels met Bayern. Maar liefst acht van die wedstrijden gingen verloren. Bayern München verloor 25 van de in het totaal 101 gespeelde wedstrijden tegen Borussia. Alleen Werder Bremen won vaker van de meest succesvolle voetbalploeg van Duitsland.

Robert Lewandowski, de Poolse scherpschutter van Bayern, speelt graag tegen zijn oude club. Hij scoorde al zestien keer tegen Dortmund. Zelfs Gerd Müller kan geen betere cijfers overleggen. Een van de bekendste spitsen uit de geschiedenis van Bayern mocht veertien keer juichen tegen Dortmund.

Pech voor Bayern

Thiago Alcántara, de spelmaker van Bayern, moet het topduel laten schieten. De middenvelder is nog onvoldoende hersteld van een spierblessure. „Dat is jammer voor hem en de hele ploeg”, vertelde trainer Hansi Flick maandag op de persconferentie. „Ik had hem er heel graag bij gehad. Maar het gaat gewoon nog niet.” Verdediger Jérôme Boateng, die zaterdag tegen Eintracht Frankfurt (5-2) uitviel met een lichte spierblessure, is wel beschikbaar.

De koploper zet met een zege op de naaste achtervolger een reuzenstap op weg naar de achtste landstitel op rij. De voorsprong op de nummer 2 groeit dan naar zeven punten, met nog zes competitiewedstrijden te spelen.

Bayern München gaat gezien het eerdere resultaat tegen Dortmund (4-0) met zelfvertrouwen het duel tegemoet. Der Rekordmeister is echter wel op zijn hoede. „Na de winterstop zijn ze anders gaan spelen”, weet Flick. „Ze zijn defensief stabieler geworden. Ik kan me ook voorstellen dat ze een beetje verdedigend beginnen. Maar we zullen ook reageren als dat niet het geval is.”