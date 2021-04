Max Verstappen: ’Elk weekend gevoel dat we kunnen winnen’

Komend weekend wacht op hetzelfde circuit de derde Grand Prix van dit seizoen. „We stonden daar vorig jaar op het podium (derde, red.) en ik denk dat we nu een betere auto hebben, dus ik kijk ernaar uit om alles uit de auto te halen en ook een beetje plezier te hebben”, aldus Verstappen, die de laatste race in Imola won. „Tot dusver hebben we elke race-weekeinde echt het gevoel gehad dat er een kans is om te winnen. Het voelt als een andere mindset, nu we weten dat we voor pole position kunnen vechten. Ik ben zeer benieuwd wat ons nog meer te wachten staat. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we gaan er alles aan doen om dit seizoen het gevecht aan te blijven gaan.”

Verstappen staat in de WK-stand één puntje achter leider Lewis Hamilton. Het circuit in Portugal wordt door veel coureurs omarmd, onder meer door de uitdagende blinde bochten, al waren de condities vorig jaar oktober lastig. Vanwege het (te) recent aangelegde asfalt was het destijds moeilijk om grip te vinden.

Verstappen: „We weten dat het een heel lang seizoen is, dus we moeten gefocust blijven. Het was niet zo dat het in Imola helemaal perfect ging, dus we moeten blijven pushen. We zijn het seizoen sterk gestart, beter dan ooit sinds ik in het team zit. Maar als we willen vechten voor het kampioenschap, moeten we blijven verbeteren.”

In een nieuwe Formule 1-podcast analyseren oud-coureur Christijan Albers en Telegraaf-verslaggever Erik van Haren de chaotische maar spectaculaire race op het circuit van Imola: