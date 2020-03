Sportkoepel NOC*NSF roept op tot solidariteit

„Goed dat het kabinet voor de komende weken duidelijkheid heeft gegeven”, reageert algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF op de verlenging van de maatregelen door het kabinet. „Ook wij zien de noodzaak in van het volhouden van deze maatregelen. Iedere dag zien we dat er meer slachtoffers zijn van het virus en dat de druk op ons zorgstelsel steeds maar toeneemt.”

Volgens het NOC*NSF zijn in deze uitzonderlijke tijden zijn uitzonderlijke maatregelen nodig. „De sport zet zich van harte in om deze crisis te bezweren. Wij doen een beroep op alle sportclubs en hun leden om juist in deze tijd solidair te zijn.”