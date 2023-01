Noppert klopt Bunting en staat in kwartfinale Masters

Bunting begon de partij goed en liep uit naar een 6-2 voorsprong. Noppert knokte zich echter terug en won vijf legs op rij. De negentiende leg moest de beslissing brengen en daarin startte Noppert beter dan Bunting. Op 170 kreeg hij een matchdart, maar hij miste de dubbele bull. Daarna maakte hij het wel af.

Noppert neemt het in de kwartfinale op tegen de winnaar uit de partij tussen wereldkampioen Michael Smith uit Engeland en diens landgenoot Ross Smith. Michael van Gerwen en Dirk van Duijvenbode komen ook nog in actie in de tweede ronde in Milton Keynes.